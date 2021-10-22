США озброїли Україну новою партією високоточної зброї

У Києві приземлився борт за допомогою з США / Колаж "Сьогодні"

В Україну прибула ще одна партія військової допомоги для потреб ЗСУ, яку надає нашій країні уряд Сполучених Штатів Америки. Вартість нового подарунку – 60 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

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Який вантаж

Літак з цінним вантажем прибув увечері 22 жовтня в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Згідно з повідомленням оборонного відомства, з Америки нам привезли боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне обладнання.

Раніше протягом цього місяця, а саме 10 і 18 жовтня, в Україну було доставлено дві партії вантажу.

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