США озброїли Україну новою партією високоточної зброї

У Києві приземлився борт за допомогою з США / Колаж "Сьогодні"
В Україну прибула ще одна партія військової допомоги для потреб ЗСУ, яку надає нашій країні уряд Сполучених Штатів Америки. Вартість нового подарунку – 60 млн доларів.
Про це повідомила прес-служба Міноборони України.
Який вантаж
Літак з цінним вантажем прибув увечері 22 жовтня в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Згідно з повідомленням оборонного відомства, з Америки нам привезли боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне обладнання.
Раніше протягом цього місяця, а саме 10 і 18 жовтня, в Україну було доставлено дві партії вантажу.
Результат візиту Зеленського в Вашингтон
- Дана допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час недавнього візиту президента Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженого обсягу в 250 млн доларів.
- На початку вересня під час візиту президента Володимира Зеленського в США було підписано рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між Міністерствами оборони України і США.
- На 2021 рік у оборонному бюджеті США для України виділили 250 млн доларів, а в квітні цього року вже говорилося про 300 млн доларів .
- А недавно стало відомо, що США можуть збільшити розмір військової допомоги Україна до 500 млн.