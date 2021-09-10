США не оставят Украину наедине с Россией – Кулеба

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После встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, Соединенные Штаты заверили, что не оставят украинцев один на один с Россией.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент США Джо Байден четко заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не оставят Украину один на один с Российской Федерацией и будут нас поддерживать. Все остальное уже тактика: как, куда и как", – заявил Кулеба.

Он отметил, что это базовый принцип, который является самым главным.

"Мы уже работаем с американцами над этим, и безусловно, когда действия будут, их все увидят", – отметил министр иностранных дел.

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