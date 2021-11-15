"Слуги народа" признали фейк про "вагнеровцев" от Зеленского – журналист

"Вагнеровцев" задержали спецслужбы Беларуси и передали... России / Коллаж "Сегодня"

Украина проводила спецоперацию по захвату наемников российской частной армии "Вагнера". Офис президента не просто скрывал провал этой операции, но и откровенно обманывал общество по данному поводу.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в программе "Новости Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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"Операция не просто планировалась, она проводилась. Проводила ее Украина – украинская военная разведка, Главное управление разведки Минобороны Украины. Это очень важный вывод Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая составлена ​​из "слуг народа". Эти выводы полностью опровергают все заявления Президента Зеленского, которые он делал в течение года, и главы Офиса президента Ермака, которые много раз, к сожалению, обманывали общество, говоря, что спецоперации не было. И вся президентская пропаганда в сотни раз это повторяла. Ермак в прямом эфире на телевидении сказал, что то, что я говорил об этой спецоперации – это фейк, выдумки, российская "Комсомольская правда" придумала", – заявил Бутусов в эфире телеканала "Украина 24".

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