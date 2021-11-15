"Слуги народу" визнали фейком заяви Зеленського щодо "вагнерівців" – журналіст

"Вагнеровців" затримали спецслужби Білорусі і передали Росія / Колаж "Сьогодні"

Україна проводила спецоперацію із захоплення найманців російської приватної армії "Вагнера". Офіс президента не просто приховував провал цієї операції, а й відверто обманював суспільство з цього приводу.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у програмі "Новини Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" .

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Подробиці

"Операція не просто планувалась, вона проводилася. Проводила її Україна – українська військова розвідка, Головне управління розвідки Міноборони України. Це дуже важливий висновок Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка складена із "слуг народу". Ці висновки повністю спростовують усі заяви Президента Зеленського, які він робив протягом року, та голови Офісу президента Єрмака, які багато разів, на жаль, обманювали суспільство, говорячи, що спецоперації не було. І вся президентська пропаганда у сотні разів це повторювала. Єрмак у прямому ефірі на телебаченні сказав, що те, що я говорив про цю спецоперацію – це фейк, вигадки, російська "Комсомольська правда" вигадала", – заявив Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24".

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