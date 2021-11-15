"Слуги народу" визнали фейком заяви Зеленського щодо "вагнерівців" – журналіст

"Вагнеровців" затримали спецслужби Білорусі і передали Росія / Колаж "Сьогодні"
Україна проводила спецоперацію із захоплення найманців російської приватної армії "Вагнера". Офіс президента не просто приховував провал цієї операції, а й відверто обманював суспільство з цього приводу.
Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у програмі "Новини Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" .
Подробиці
"Операція не просто планувалась, вона проводилася. Проводила її Україна – українська військова розвідка, Головне управління розвідки Міноборони України. Це дуже важливий висновок Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка складена із "слуг народу". Ці висновки повністю спростовують усі заяви Президента Зеленського, які він робив протягом року, та голови Офісу президента Єрмака, які багато разів, на жаль, обманювали суспільство, говорячи, що спецоперації не було. І вся президентська пропаганда у сотні разів це повторювала. Єрмак у прямому ефірі на телебаченні сказав, що те, що я говорив про цю спецоперацію – це фейк, вигадки, російська "Комсомольська правда" вигадала", – заявив Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Ситуація
- 15 листопада Бутусов написав у Фейсбуці, що колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони (2016-2020 роки) Василя Бурбу звільнили з військової служби за свідчення, які він дав Тимчасовій слідчій комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
- 10 вересня голова слідчої комісії ВР нардеп Мар'яна Безугла заявляла, що нібито спецоперації з "вагнерівців" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка у цій історії з російськими найманцями.
- Українським спецслужбам вдалося заманити "вагнерівців" до Мінську 29 липня 2020 року, звідки вони мали вилетіти до Туреччини, а дорогою екстрено сісти в Києві. Там їх планували заарештувати. Проте цього ж дня на Банковій відбулася нарада, на якій деталі спецоперації стали відомі всім присутнім. "Вагнерівці" не сіли на рейс – несподівано їх затримали спецслужби Білорусі.
- Після гучного провалу спецоперації Банкову звинуватили у зливі секретної інформації.
- На початку вересня американський телеканал CNN випустив своє розслідування про спецоперацію із затриманням російських найманців. В Офісі президента України відреагували на матеріал журналістів, натякнувши, що у ньому помітна "рука Кремля" .