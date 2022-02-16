"Слуга" Трубицын впервые высказалася о подозрении во взятке от НАБУ

Трубицын прокомментировал дело о взятке / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын, которого подозревают во взятке, впервые прокомментировал скандал. Он опубликовал пост на своей странице в Facebook. Трубицын утверждает, что ни в чем не виновен.

"Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток! Во-вторых, я не убегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял. Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не скрывался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним", — написал он.

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Также депутат пожаловался на слежку и провокации.

"В-третьих, как выяснилось, практически в течение года за мной велась слежка и все это время меня активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко, которого то же самое НАБУ еще в 2019 году поймало на взятке в 90 тыс. долларов и судебное дело по нему до сих пор не закрыто. Здесь, как говорится, выводы делайте сами, почему этот Максименко круглый год ходил за мной чуть ли не по пятам, провоцируя меня на получение неправомерной выгоды. Но все это время Максименко получал от меня решительный отказ на какие-либо незаконные предложения", — заявил Трубицын.

Он назвал дело против себя "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете".

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В чем обвиняется Трубицын

По мнению следствия, депутат Киевсовета Владислав Трубицын с пятью сообщниками организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли, сообщили в НАБУ.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн – участников схемы задержали на горячем.

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