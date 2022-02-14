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НАБУ показало видео, как "слуга" Трубицын договаривается о взятке

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 февраля, 16:19
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Фигуранты дела договаривались о размещении точек сезонной передвижной торговли ("купав")
Депутата Киевского горсовета разоблачили на получении 1,4 млн гривен взятки
Депутата Киевского горсовета разоблачили на получении 1,4 млн гривен взятки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальное антикоррупционное бюро на своей сnранице в Facebook обнародовало видео переговоров участников в деле по подозрению депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына во взятке.

В ходе диалога заинтересованное в сотрудничества с депутатом лицо интересуется, все ли по-честному делается, нет ли такого, что сначала все договариваются, все утверждается, а потом начинаются какие-то "качели". На что Трубицын ответил, что такого нет, так как у них "золотая акция" потому, что они партия от власти, и все, кто попытается "засунуть палки в колеса" очень сильно потом пожалеют об этом.

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Также он отметил, что есть "тревожный человек", у которого есть доступ к любому министру в течении часа, если что-то случается он связывается с чиновником.

В обнародованном видео обсуждалось, как организовать получение разрешений на так называемые "купавы" в обход регуляторных документов, а также какая стоимость оформления.

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В НАБУ также отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.

Что инкриминируют депутату

Следствие считает, что депутат Киевсовета с пятью сообщниками организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли, сообщили в НАБУ.

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Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн – участников схемы задержали "на горячем".

Не первый скандал в "Слуге народа"

  • Это уже не первый "слуга народа", которого обвиняют во взятке. Недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн.
  • По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении. На данный момент на 11 февраля назначен суд, на котором Кузьминых изберут меру пресечения.
  • Также заведено дело о предложении неправомерной выгоды полицейским против нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, который замешан в скандале с ДТП. В Сети опубликовано видео, где Трухин на месте аварии предлагает правоохранителям взятку, чтобы ему дали уйти с места происшествия.

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