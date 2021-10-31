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Скороход выдала компромат: "Нардепам "Слуги народа" платят в конвертах, есть аудиозапись"

Мария Дмитренко
31 октября, 21:21
Народный депутат рассказала, как "слугам народа" доплачивают деньги

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Анна Скороход подтвердила нашумевшее заявление нардепа Антона Полякова о раздаче депутатам от "Слуги народа" зарплаты в конвертах. По ее словам, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию.

Об этом она заявила в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Депутат заявила, что у депутатов из "Слуги народа" есть доплаты в конвертах, которые варьируются в зависимости от значимости депутата.

"У "слуг" есть зарплаты в конвертах. На официальную зарплату не оплатишь водителя и охранника, это априори невозможно. Я вам мог сказать, официальная зарплата депутата составляет около 37 тысяч гривен, плюс 40 тысяч дают на депутатские расходы. Учитывая сегодняшний ценник на все, оплачивать дополнительно охранника и водителя невозможно. Остались группы, каждую группу курируют. Есть градация в группах (по величине доплаты — ред.)", — сказала она.

Что известно о смерти Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – не смогла откачать даже скорая.
  • 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
  • Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найдены алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

  • Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.

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Смотрите полный выпуск программы "Хард с Влащенко":