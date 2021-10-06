Шутка дня от Арахамии: Так собирал подписные листы, что аж руку сломал

Арахамия сначала насторожил журналистов, а потом рассмешил. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахзамия сломал руку после падения с мотоцикла, но перед журналистами отшутился, мол, так рьяно собирал подписные листы за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова, что даже кость не выдержала.

Об этом он сказал в кулуарах парламента.

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На вопрос журналистов, что у него с рукой, он отшутился: "Голоса собирал".

"Есть несколько версий (улыбается). Кто-то говорил, что я собирал подписные листы и сломал руку. Сломал руку. Ездил на байке и перевернулся. Все абсолютно прозаически", – в серьезно признался журналистам Арахамия.

Напомним, ранее ходили слухи, что якобы за отставку Разумкова "слугам народа" даже предлагали до 100 тысяч долларов. Тогда говорилось, мол, на Арахамию была возложена функция сбора голосов.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.

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