Шольц не видит Украину в НАТО – Зеленский ответил

Канцлер Германии Олаф Шольц ( фото слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сказал, что сейчас важно, чтобы не было войны, а вопрос вступлении в НАТО пока не рассматривается. В ответ на это украинский лидер сказал, что такие сигналы и раньше поступали.

Трансляцию вел телеканал Украина 24.

Реклама

"Учитывая то, что на границе с Украиной много российских военных, главная задача, чтобы не было войны. А говоря о членстве в Альянсе, это сейчас не актуально, поэтому очень странно, что Россия сделала предметом политический дискуссий вопрос, который не стоит на повестке дня. Принцип Хельсинки и принцип свободного вступления в Альянс, не может быть предметом дискуссий и не речь не идет о каких-то сферах влияния, где одно государство может приказать другому государству, где им быть или не быть. Сейчас наша задача в деэскалации ситуации", – сказал Шольц.

В свою очередь президент Украины отметил, что вопрос о вступлении в НАТО, не является первоочередной задачей и об этом неоднократно говорили другие страны.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью. Это же не первый сигнал, что этот вопрос неактуальный, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому, этот вопрос точно не к нам", – прокомментировал Зеленский.

Ситуация с НАТО