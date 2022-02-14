Шольц не бачить Україну в НАТО – Зеленський відповів

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським сказав, що зараз важливо, щоб не було війни, а питання вступу до НАТО поки що не розглядається. У відповідь на це український лідер сказав, що такі сигнали й раніше надходили.
Трансляцію вів телеканал Україна 24.
"З огляду на те, що на кордоні з Україною багато російських військових, головне завдання, щоб не було війни. А говорячи про членство в Альянсі, це зараз не актуально, тому дуже дивно, що Росія зробила предметом політичних дискусій питання, яке не стоїть на порядку денному. Принцип Гельсінкі і принцип вільного вступу до Альянсу, не може бути предметом дискусій і мова не йде про якусь сферу впливу, де одна держава може наказати іншій державі, де їй бути чи не бути. Наразі наше завдання у деескалації ситуації", – сказав Шольц.
Зі свого боку президент України зазначив, що питання про вступ до НАТО не є першочерговим завданням і про це неодноразово говорили інші країни.
"Від нас немає сигналу, що членство в НАТО – не наша мета. Це ж не перший сигнал, що це питання неактуальне, яке йде не з нашого боку, а від лідерів інших держав. Тому це питання точно не до нас", – прокоментував Зеленський.
Ситуація з НАТО
- Росія виступає проти розширення НАТО та вступу туди України. Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- 14 лютого посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією. За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".
- У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".