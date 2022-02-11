Сегодня суд по делу Порошенко: там уже стычки депутатов с полицией, здание оцеплено (фото, видео)

Потасовка под судом. Фото: коллаж "Сегодня"

В апелляционном суде Киева сегодня, 11 февраля, адвокаты пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко будут обжаловать меру пресечения, которую ему избрали по делу о госизмене.

10:00. Возле здания суда митингующие перекрыли дорогу. Сам Порошенко пока не прибыл в суд.

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Стычка депутатов с полицией

Под судом собрались сторонники экс-президента, под здание также стянули технику и правоохранителей.

Фото: Прямой

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Фото: Прямой

Фото: Прямой

Фото: Прямой

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Уже произошли первые стычки с правоохранителями из-за препятствования установки сцены. В результате чего произошла потасовка, в которой участвовали депутаты Владимир Вятрович и Михаил Бондарь от "ЕС". По данным активистов, второй нардеп пострадал.

Подозрение пятому президенту