Сегодня суд по делу Порошенко: там уже стычки депутатов с полицией, здание оцеплено (фото, видео)

Потасовка под судом. Фото: коллаж "Сегодня"
В апелляционном суде Киева сегодня, 11 февраля, адвокаты пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко будут обжаловать меру пресечения, которую ему избрали по делу о госизмене.
10:00. Возле здания суда митингующие перекрыли дорогу. Сам Порошенко пока не прибыл в суд.
Стычка депутатов с полицией
Под судом собрались сторонники экс-президента, под здание также стянули технику и правоохранителей.
Фото: Прямой
Фото: Прямой
Фото: Прямой
Фото: Прямой
Уже произошли первые стычки с правоохранителями из-за препятствования установки сцены. В результате чего произошла потасовка, в которой участвовали депутаты Владимир Вятрович и Михаил Бондарь от "ЕС". По данным активистов, второй нардеп пострадал.
Подозрение пятому президенту
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.