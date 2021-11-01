Саакашвили не сдается: он продолжает голодать, угрожает и пишет письма

Саакашвили продолжает подбадривать сторонников / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В новой весточке из тюрьмы находящийся в заключении в СИЗО Рустави уже второй месяц бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, а также призвал всех к новому сопротивлению властям.

Об этом сообщает агентство "Грузия online".

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Письма на волю

"Я очень зол и оскорблен, все уважающие себя грузины должны быть злы и оскорблены. У нас отхватили выборы под носом во всех крупных городах. Эти выборы выиграли мы, а группа бандитов, которая присвоила власть Грузии, вырвала у нас эту победу из рук, ограбила нас и лишила нас нашего главнейшего права быть хозяевами страны", — об этом говорится в письме Саакашвили, которое он передал через адвоката Бека Басилаю.

Даешь революцию!

По словам Саакашвили, в стране должны быть назначены досрочные выборы, а чтобы они произошли необходима новая революция.

"Что мы должны делать?! Только одно — мы должны заставить заплатить ту цену, которую уважающие себя народы заставляют платить фальсифицирующую власть, мы должны отобрать власть и заставить ответить перед законом. Так поступил наш сосед — Армения, там Пашинян боролся с олигархом, по калибру в четыре раза больше Иванишвили, за которым стояла Россия и ему тоже сфальсифицировали выборы. То же самое сделали украинцы с Януковичем, когда тот полностью перешел на сторону русских, а ведь Янукович был во много раз более беспечным и богатым, чем Иванишвили", – написал Саакашвили.

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Революционер также отметил, что стоит продолжать отстаивать результаты выборов в судах: "Конечно, параллельно, мы должны опротестовывать все, поскольку таких катастрофических результатов наблюдений не было ни в Армении, ни в Кыргызстане, ни во время "Революции роз", но теперь у нас есть полная легитимация для уличных протестов и сопротивления насилию".

Ситуация в Грузии