Российские танки в Киеве за два дня: разведка США узнала о девяти направлениях атаки на Украину

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Российская Федерация может использовать девять возможных маршрутов в ходе военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на свои источники в разведке США.

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Издание также отмечает, что танки РФ ориентировочно могут добраться до Киева за 48 часов.

Стратегия России

По информации NBC News, уже развернуты 100 из 168 батальонно-тактических групп вооруженных сил РФ. Численность каждой – 800-900 военнослужащих. Также президент России Владимир Путин направил персонал и оборудование шести из семи подразделений специального назначения. Численность каждого подразделения – 250-300 человек.

Фото – NBC News.

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При этом называются два наиболее вероятных сценария вторжения России, которые предполагают одновременную атаку с нескольких сторон.

Первый сценарий

Как отмечает издание, войска России могут атаковать с востока Украины и Крыма – для захвата большой части территории к востоку от р. Днепр.

"Российские танки и механизированные части пересекут границу с Россией и двинутся в сторону Полтавы и Харькова, окружая города по мере продвижения к реке. Сухопутные войска будут продвигаться по трем направлениям от Донбасса, направляясь на восток и юг в Крым и занимая береговую линию вдоль Азовского моря", – пишет NBC News.

Фото – NBC News.

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Также указывается, что воздушный десант из Крыма могут поддержать военные вертолеты. При этом может произойти атака для захвата побережья Черного моря, а также переброска войск из Одессы в Молдову – для создания сухопутного моста через Черное море.

Фото – NBC News.

Второй сценарий

Во втором сценарии возможного вторжения России добавляются к первому еще два маршрута атаки с севера для окружения Киева. Также отмечается, что возможен еще один маршрут из РФ вокруг Чернобыля в столицу Украины.

Сценарий включает в себя артиллерийский огонь, радиоэлектронную борьбу и возможное продвижение наземных войск России на юг из Беларуси в сторону Житомира и на восток в Киев.

Фото – NBC News.

Издание отмечает, что, учитывая хорошее состояние дорог, российские танки и военная техника могут оказаться возле Киева через два дня. При этом атаки могут начаться с массированных артиллерийских ударов, баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков по складам боеприпасов, системам ПВО и другим важным военным объектам.

Также указывается, что одновременно Россия попытается проводить кибератаки и атаки радиоэлектронной борьбы для перекрытия линий связи между украинскими воинскими частями, дислоцированными в разных частях страны.

"Оценка включала мрачные цифры возможных жертв среди гражданского населения в случае полномасштабного российского вторжения – до 50 000 мирных жителей убитыми или ранеными", – пишет издание.

Что говорит эксперт

Военный эксперт Роб Ли заявил, что Россия нападет на украинские Вооруженные силы, а не на гражданское население и инфраструктуру.

"Цели российских военных – нанести потери украинским военным, возможно, взять военнопленных и лишить их возможности защищаться в будущем", – сказал он.

По его словам, РФ может нанести удар по "многим украинским аэродромам в первые 20-30 минут", а потом наступит наземное вторжение.

Угроза вторжения России

Россия разместила вблизи границ Украины примерно 109-тысячную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Напомним, CNN сообщило, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы".

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