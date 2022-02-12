Вторжение в Украину 16 февраля: Зеленский попросил предоставить доказательства

Президент напомнил, что "точные даты" вторжения звучали и раньше

Россия выстроила свои войска на нашей границе, но дату нападения не назвала / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился, что нападение России на нашу страну произойдет в ближайшие дни, о чем сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg, а также, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Реклама

Нет 100% информации

"Я считаю, что сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной операции со стороны России. Даже уже сообщают конкретные даты. Мы понимаем, что такие риски есть. Если есть у кого-то дополнительная информация относительно 100% вторжения РФ в Украину начиная с 16 числа — дайте, пожалуйста, нам эту информацию. Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Но будем благодарны всем за помощь", — отметил президент Украины во время брифинга в Херсонской области, где недалеко от админграницы с временно оккупированным Крымом проходят тактико-специальные учения МВД Украины.

При этом Зеленский сделал акцент на том, что мы должны рассчитывать в первую очередь на себя, на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовыми в любой день.

"Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава Богу. Пока полномасштабной войны в Украине нет. И я как президент должен говорить со своими гражданами, имея соответствующую реальную информацию. Я говорю, что мы получаем много информации из многих источников. У нас также есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств", — добавил президент.

Реклама

Ситуация