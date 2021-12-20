Россия пригрозила НАТО силой – в США заговорили о возможной войне

Российская сторона считает, что альянс должен серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия даст военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на болевые точки страны. Об этом заявил руководитель российской делегации при ОБСЕ Константин Гаврилов, сообщает Россия 24.

Гаврилов считает, что в отношениях России и НАТО "наступает момент истины".

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"Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России", – сказал дипломат.

По его словам, НАТО будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности.

Ранее он заявлял о том, что альянс нагнетает напряженность ситуации по всем направлениям, в том числе увеличивая интенсивность разведывательных полетов у границ России.

В тоже время, как пишет "Радио Свобода", главный представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам Сенатор Джим Риш заявил, что предложения по безопасности, которые Россия выдвинула в ответ на беспокойство Запада из-за наращивания российских войск вблизи Украины, является четким признаком того, что Россия "старается создать повод для войны".

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"Предложения России являются не соглашениями о безопасности, а списком уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить президента России Владимира Путина", – сказал он.

Также он отметил, что Россия выдвинула требования, зная, что их невозможно принять.

"Российская Федерация выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять. Путин знает, что Соединенные Штаты и наши 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор", – отметил он.

Риш призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников по НАТО отклонить требования, отметив, что альянс должен быть готов к тому, что глава Российской Федерации использует отказ в качестве повода для использования военной силы. Он также призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

Конфликт интересов