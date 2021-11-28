Россия "хоронит" Минские соглашения – Кулеба назвал главную цель

Кулеба уверен, что Минские соглашения специально тормозятся Москвой / Коллаж "Сегодня"

На фоне концентрации российских войск на восточных границах Украины и в Крыму происходит целенаправленный срыв минских договоренностей со стороны Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.

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Развязывание рук

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", – заявил Кулеба немецким журналистам.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не были реализованы. Министр также отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне". Украине необходима лишь поддержка западных партнеров, включая вооружение.

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", – сказал министр.

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