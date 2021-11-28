Росія "ховає" Мінські угоди – Кулеба назвав головну мету

Кулеба впевнений, що Мінські угоди спеціально гальмуються Москвою / Колаж "Сьогодні"

На тлі концентрації російських військ на східних кордонах України та в Криму відбувається цілеспрямований зрив мінських домовленостей із боку Москви.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.

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Розв'язування рук

"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, бо це розв'язало б їй руки і дало б велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", – заявив Кулеба німецьким журналістам.

Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінських домовленостей, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не було реалізовано. Міністр також зазначив, що "існує лише одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне війни". Україні потрібна лише підтримка західних партнерів, включаючи озброєння.

"На жаль, деякі держави наслідують російський наратив про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару" , – сказав міністр.

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