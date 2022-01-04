Результат через десять лет: что задумал Зеленский в 2022 году для членства Украины в ЕС

Украина становится неотъемлемой частью европейского пространства. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины в Евросоюзе. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, за 2021 год Украине удалось собрать в поддержку своего вступления в ЕС четверть голосов среди государств Евросоюза. Сможет ли Украина увеличить темп в 2022 году? Насколько ближе станет наша страна к вступлению в ЕС и нужно ли нам членство в организации, которая сама находится под угрозой развала?

Литва, Польша и Словения поддерживают Украину

Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении, которое сделали президенты Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда 20 декабря в рамках первой личной встречи глав государств Люблинского треугольника, прошедшей в государственной резиденции "Синьогора" в Ивано-Франковской области.

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Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подтвердили поддержку членства Украины в ЕС и НАТО / Фото: Офис Президента Украины

Ранее, в рамках участия в саммите Восточного партнерства, Зеленский подписал с премьер-министром Словении Янезом Яншей Декларацию о поддержке европейской перспективы нашего государства.

"Совместная Декларация констатирует, что Украина может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств", – сообщила пресс-служба Офиса президента 15 декабря.

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В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации.

Зеленский подписал с премьер-министром Словении Янезом Яншей Декларацию о поддержке европейской перспективы / Фото: Офис Президента Украины

Шаг за шагом к Евросоюзу

Как отметила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, подписание Декларации о поддержке европейской перспективы Украины приближает членство Украины в Европейском союзе.

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"Украина уже становится неотъемлемой частью европейского пространства – готовится синхронизация наших электрических сетей в 2023 году, формируется общее авиационное пространство, ведется работа над "размытием" таможенных границ для бизнеса. Учитывая эти процессы, членство Украины в ЕС – это лишь вопрос времени, и такое понимание будет расти на Западе", – заявила Стефанишина.

Она также добавила, что Украина "наконец-то начала практический диалог со странами ЕС о своем будущем членстве".

"Таким образом, мы шаг за шагом движемся к объединению европейских столиц и формированию консенсуса в ЕС вокруг этого вопроса", – подчеркнула вице-премьер.

Ольга Стефанишина: "Подписание Декларации о поддержке европейской перспективы приближает членство Украины в ЕС". Фото: "РБК-Украина"

Четверть голосов ЕС за Украину

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что менее чем за год Украине удалось собрать в поддержку своего вступления в ЕС четверть голосов среди государств Евросоюза.

"Вы видите, как один за другим лидеры стран ЕС подписывают с нашим президентом декларации о признании перспективы членства Украины в ЕС. 15 декабря, была подписана уже седьмая такая декларация со Словенией. То есть меньше чем через год нам удалось собрать уже четверть голосов "за" вступление Украины среди членов ЕС", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба: "Нам удалось собрать уже четверть голосов "за" вступление Украины среди членов ЕС" / Фото: Facebook

Позитивные сигналы

Политолог Игорь Петренко отмечает, что в 2021 году был заметен прогресс в сближении Украины с Европейским союзом.

"Наблюдается динамика в отношениях с Европой. Прошел саммит "Украина – ЕС", президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о поддержке Украины, ведутся дискуссии о пересмотре договора об ассоциации с ЕС. Это позитивные сигналы", – говорит "Сегодня" Петренко.

В тоже время политолог отмечает, что вопрос о членстве Украины в ЕС пока не стоит на повестке дня.

"Украину могут принять в Евросоюз не ранее, чем через 5, а то и 10 лет. Для вступления в ЕС Украины должна провести ряд реформ. В течение 2022 года Украина должна усилить сближение с Европой. Главное, чтобы процесс не происходил в стиле "шаг вперед и два назад", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Украину могут принять в ЕС не ранее, чем через 5, а то и 10 лет." / Фото: Facebook

Популизм и бездействие

Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий Костенко сомневается, что Украина вступит в ЕС даже через 10 лет.

"Для того, чтобы Украина могла претендовать на вступление в Евросоюз, необходимо изменить более 135 законодательных актов под требования ЕС. Сегодня украинские законодатели внесли правки не более чем в 20% документов. С таким темпом надеяться, что нас примут в ЕС через 10 лет – очень оптимистично", – говорит нам Костенко.

Дипломат отмечает, что, когда в Польше заявили о 10-летнем сроке для вступления в ЕС, руководство страной приложило максимум усилий, чтобы успеть выполнить все требования к назначенной дате.

"Польский парламент (Сейм – ред.) отменил каникулы депутатов и "штамповал" законы один за одним. В результате Польша стала членом ЕС. У нас же наблюдается лишь популизм и полное бездействие власти в этом направлении. Уверен, 2022 год – ни на шаг не приблизит Украину к ЕС", – говорит Костенко.

Юрий Костенко: "В Украине наблюдается лишь популизм и полное бездействие власти" / Фото: Facebook

Что происходит в ЕС

Политолог Вадим Карасев считает, что в 2022 году Украина не то, что не приблизится к ЕС, но даже отдалится от него.

"Европейский союз сегодня переживает экономический и политический кризис. В январе 2020 года ЕС покинула Великобритания. Нарастает напряжение в отношениях между странами-членами Евросоюза. Недавний опрос общественного мнения, проведенный агентством Dire и научно-исследовательским институтом Tecnе показал, что если в 2018 году 65% респондентов считали, что оставаться в ЕС – правильное решение, то весной 2020 года их число снизилось до 44%. Сегодня 42% итальянцев согласны с тем, что следует выйти из ЕС. Возможными претендентами на выход из ЕС рассматриваются Польша, Венгрия, Испания и Греция. Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая "цепная реакция", и это может привести к полному расформированию Европейского союза", – говорит нам Карасев.

Политолог считает, что из-за внутренних проблем Евросоюзу сегодня не до Украины.

"Вопрос вступления Украины в ЕС следует вынести за скобки и уделить больше внимания собственной экономике. Развивать экспортную стратегию, налаживать импорт. Нужно трезво смотреть на вещи. В 2022 году, как и в ближайшее десятилетие Украина не попадет в ЕС, а в дальнейшем, вполне вероятно, что такая перспектива уже будет вовсе неактуальной", – резюмировал Карасев.

Вадим Карасев: "Перспектива вступления Украины в ЕС может оказаться неактуальной" / Фото: Facebook

Ранее Владимир Зеленский называл сроки вступления Украины в ЕС. По словам президента Украины это уже предопределено и вступление в Евросоюз – лишь вопрос времени.

Также сайт "Сегодня" информировал, что президент Словакии Зузана Чапутова заявляла, что страны-члены Евросоюза должны сформировать конкретное видение и условия присоединения Украины к ЕС, однако Киеву нужно осуществить все необходимые реформы