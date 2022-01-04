Результат – через десять років: що задумав Зеленський у 2022 році для членства України в ЄС

Україна стає невід'ємною частиною європейського простору. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський проводить кампанію зі збору зобов'язань від держав – членів ЄС про підтримку членства Українив Євросоюзі. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, за 2021 рік Україні вдалося зібрати на підтримку свого вступу до ЄС чверть голосів від держав Євросоюзу. Чи зможе Україна пришвидшити темп у 2022 році? Наскільки ближче стане наша країна до вступу в ЄС і чи потрібне нам членство в організації, яка сама перебуває під загрозою розвалу?

Литва, Польща та Словенія підтримують Україну

Литва та Польща підтвердили повну підтримку членства України у Євросоюзі та НАТО. Про це йдеться у спільній заяві, яку зробили президенти Володимир Зеленський, Гітанас Науседа та Анджей Дуда 20 грудня на першій особистій зустрічі глав держав Люблінського трикутника, що відбулася у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

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Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда підтвердили підтримку членства України в ЄС та НАТО / Фото: Офис Президента Украины

Раніше, беручи участь у саміті "Східного партнерства", Зеленський підписав з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею Декларацію про підтримку європейської перспективи України.

"Спільна Декларація констатує, що... Україна... може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов'язань", – повідомила пресслужба Офісу президента 15 грудня.

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У документі підтверджується значний прогрес, досягнутий нашою державою в імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також настроєність на продовження реформ. На цьому шляху Словенія підтримуватиме зусилля України, зокрема щодо подальшого реформування у напрямку децентралізації.

Зеленський підписав із прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншей Декларацію про підтримку європейської перспективи / Фото: Офис Президента Украины

Крок за кроком до Євросоюзу

Як зазначила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина, підписання Декларації про підтримку європейської перспективи України наближає членство нашої країни в Європейському Союзі.

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"Україна вже стає невід'ємною частиною європейського простору – готується синхронізація наших електричних мереж у 2023 році, формується спільний авіаційний простір, ведеться робота над "розмиттям" митних кордонів для бізнесу. Враховуючи ці процеси, членство України в ЄС – це лише питання часу, і таке розуміння зростатиме на Заході", – заявила Стефанішина.

Вона також додала, що Україна "нарешті розпочала практичний діалог з країнами ЄС про своє майбутнє членство".

Отже, ми крок за кроком рухаємося до об'єднання європейських столиць і формування консенсусу в ЄС навколо цього питання. , – наголосила віцепрем'єр.

Ольга Стефанішина: "Підписання Декларації про підтримку європейської перспективи наближає членство України до ЄС". Фото: "РБК-Україна"

Чверть голосів ЄС за Україну

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що менш ніж за рік Україні вдалося зібрати на підтримку свого вступу до ЄС чверть голосів серед держав Євросоюзу.

"Ви бачите, як один за одним лідери країн ЄС підписують з нашим президентом декларації про визнання перспективи членства України в ЄС. 15 грудня було підписано вже сьому таку декларацію зі Словенією. Тобто менш ніж за рік нам вдалося зібрати вже чверть голосів за вступ України серед членів ЄС", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба: "Нам вдалося зібрати вже чверть голосів за вступ України серед членів ЄС" / Фото: Facebook

Позитивні сигнали

Політолог Ігор Петренко зазначає, що в 2021 році був помітний прогрес у зближенні України з Європейським Союзом.

"Спостерігається динаміка у відносинах з Європою. Відбувся саміт Україна – ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про підтримку України, тривають дискусії щодо перегляду договору про асоціацію з ЄС. Це позитивні сигнали", – каже "Сьогодні" Петренко.

Водночас політолог зазначає, що питання про членство України в ЄС поки що не стоїть на порядку денному.

"Україну можуть прийняти до Євросоюзу не раніш ніж через 5, а то й 10 років. Для вступу в ЄС Україна має провести низку реформ. Протягом 2022 року Україна має посилити зближення з Європою. Головне, щоб процес не відбувався у стилі "крок уперед і два назад", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Україну можуть прийняти в ЄС не раніше ніж через 5, а то й 10 років". / Фото: Facebook

Популізм та бездіяльність

Політик і дипломат Юрій Костенко сумнівається, що Україна вступить в ЄС навіть за 10 років.

"Для того, щоб Україна могла претендувати на вступ до Євросоюзу, необхідно змінити понад 135 законодавчих актів під вимоги ЄС. Сьогодні українські законодавці внесли виправлення не більш ніж у 20% документів. З таким темпом сподіватися, що нас приймуть у ЄС за 10 років, дуже оптимістично", – каже Костенко.

Він зазначає, що коли в Польщі заявили про 10-річний строк для вступу в ЄС, керівництво країни доклало максимум зусиль, щоб встигнути виконати всі вимоги до призначеної дати.

"Польський парламент скасував канікули депутатів та "штампував" закони один за одним. Як результат, Польща стала членом ЄС. У нас же спостерігається лише популізм та повна бездіяльність влади у цьому напрямі. Упевнений, 2022 рік ні на крок не наблизить Україну до ЄС", – каже Костенко.

Юрій Костенко: "В Україні спостерігається лише популізм та повна бездіяльність влади" / Фото: Facebook

Що відбувається в ЄС

Політолог Вадим Карасьов вважає, що в 2022 році Україна не те що не наблизиться до ЄС, але навіть віддалиться від нього.

"Європейський Союз сьогодні переживає економічну та політичну кризу. У січні 2020 року ЄС покинула Велика Британія. Наростає напруження у відносинах між країнами – членами Євросоюзу. Недавнє опитування громадської думки, проведене агентством Dire та Науково-дослідним інститутом Tecnè показало: якщо у 2018 році 65% респондентів вважали, що залишатися в ЄС – правильне рішення, то навесні 2020 року їхня кількість зменшилася до 44%. Сьогодні 42% італійців погоджуються з тим, що слід вийти з ЄС. Як можливі претенденти на вихід з ЄС розглядаються Польща, Угорщина, Іспанія та Греція. Є велика ймовірність, що після виходу наступної країни з ЄС почнеться так звана ланцюгова реакція, і це може призвести до повного розформування Європейського Союзу", – пояснює Карасьов.

Політолог вважає, що через внутрішні проблеми Євросоюзу сьогодні не до України.

"Питання вступу України в ЄС слід винести за дужки і приділити більше уваги власній економіці. Розвивати експортну стратегію, налагоджувати імпорт. Потрібно тверезо дивитися на речі. У 2022 році, як і в найближче десятиліття, Україна не потрапить до ЄС, а надалі цілком ймовірно, що така перспектива вже буде зовсім неактуальною", – резюмував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Перспектива вступу України до ЄС може виявитися неактуальною" / Фото: Facebook

Раніше Володимир Зеленський називав терміни вступу України в ЄС. За словами президента України, це вже визначено, і вступ до Євросоюзу – лише питання часу.

Як писав раніше сайт "Сьогодні", президент Словаччини Зузана Чапутова заявляла, що країни – члени Євросоюзу мають сформувати конкретне бачення та умови приєднання України до ЄС, проте Києву потрібно здійснити усі необхідні реформи.