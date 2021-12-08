Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО – Гордон

Украине не стоит ожидать принятия ее в ЕС или НАТО, потому что это до сих пор не произошло. Зато стоит присмотреться к статусу нейтральной страны на примере Швейцарии.
Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы".
Мнение
"Я изначально не верю в то, что Украина станет членом ЕС, и в то, что Украина станет членом НАТО. Все это – разговоры. Потому что когда хотят – делают. Если бы Европейский Союз хотел принять Украину, он бы давно уже это сделал. Если бы НАТО хотело присоединения Украины к блоку, оно бы это осуществило. Нет никаких предпосылок пока, чтобы Украина стала членом ЕС и членом НАТО", – сказал Гордон в эфире.
Также Гордон высказал свое пожелание, чтобы Украина была нейтральной страной.
"Мне бы хотелось, чтобы Украина была нейтральной стороной типа Финляндии (Норвегии), типа Швейцарии, потому что мы усугубим свои проблемы проблемами Евросоюза, в частности проблемой мигрантов", – заявил Гордон.
"Красные линии" Путина
- Невхождения Украины в западные союзы добивается президент России Владимир Путин. Об этом он четко заявил, например, во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря.
- Во время этих же переговоров Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
- А российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что нет смысла следить за переговорами Владимира Путина и Джозефа Байдена. Вместо этого он посоветовал Украине двигаться в НАТО путем реформ.