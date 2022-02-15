Резников рассказал, будет ли военное положение в Украине

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований для введения военного положения в Украине нет.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Мы никуда не уезжаем"

"Моя оценка момента – точно не тревожная. Причин для того, чтобы собирать чемодан и куда-то ехать, нет. Мы никуда не уезжаем и остаемся здесь – что бы там кто-то себе ни думал. Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодняшний день абсолютно нет", – заявил министр.

По его словам, военное положение в стране вводится в том случае, если есть агрессия "в качестве уже вторжения".

Также Резников рассказал, что на территории Киева и вокруг него сосредоточено "достаточное количество" войск, чтобы дать отпор, если будет наступление России.

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Угроза вторжения РФ

РФ стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

При этом группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Также РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

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Напомним, Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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