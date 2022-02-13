"Военное положение не обсуждали": в Раде "отменяют" панику из-за угрозы РФ

Нардепы рассказали, как на самом деле обстоит ситуация в Раде

Для беспокойства нет повода / Фото: Коллаж: Сегодня

Панику активно разгоняют, в том числе депутаты, пересылая фейки друг другу, о военном положении в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, повода для беспокойства пока что нет, также он рассказал, какая сейчас остановка с депутатами.

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"Никто сегодня/ завтра закрытого заседание внеочередного не объявляет, введение военного положения тоже не обсуждали даже. Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме. Встречу с силовиками и главами фракций отменили и перенесли на завтра. Завтра будет Согласительный и потом закрытая фракция у Слуг вечером", – написал он.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, что депутатам якобы запретили покидать страну.

По его словам кардинальных изменений не планируется.

"1. Небо никто не закрывал. 2. Депутатов никто в передвижении не ограничивал. 3. Внеочередного заседания в понедельник не будет. 4. Фракция Слуги Народа будет в понедельник вечером. 5. Завтра – День Влюбленных", – написал он.

Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что на фоне угрозы вторжения со стороны России депутатам якобы запретили покидать Украину.

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Будет ли вторжение в Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.