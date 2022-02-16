Разведка Эстонии назвала новую дату вторжения РФ в Украину

Москва не отказалась от нападения на Киев / Коллаж "Сегодня"

Опасность вторжения российской армии на территорию Украины все еще не миновала. Теперь Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Такая оценка появилась на сайте оборонного ведомства Эстонии.

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Что известно

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции нужно только политическое решение", — сообщает эстонская разведка.

Для этой цели осенью 2021 года и этой зимой Россия мобилизовала 150 000 человек на границе с Украиной, развернув здесь свои части и средства из всех своих военных округов, включая Дальний Восток, и всех двенадцати армий. "Размещение российских войск вдоль границы с Украиной является самым крупным наращиванием военной мощи России за последние 30 лет", — указывается в анализе.

У границы Украины сосредоточены:

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три мотострелковые дивизии;

одна воздушно-десантная дивизия;

одна бригада морской пехоты;

более 60 мотострелковых и танковых батальонов;

около десяти ракетных дивизионов "Искандер";

более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Россия организовала полное материально-техническое обеспечение этих силовых группировок, подтянув дополнительные подразделения управления и тыла, а также значительное количество боеприпасы.

Угроза всей Европе

В Эстонии считают, что война в Украине не представляет непосредственной угрозы для страны или в целом для НАТО. Однако политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия достигнет дипломатического и/или военного успеха в вопросе Украины.

"Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военному давлению со стороны России – прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год", — говорится в сообщении.

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Обстановка