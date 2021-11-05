Разумков, Яценюк и...? Аваков предложил создать новую партию

Представители новой политической силы? / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подумывает над тем, чтобы создать партию, в которой будут представители разных политических течений. В качестве примера политик назвал Дмитрия Разумкова, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Юлию Тимошенко и Олега Ляшко.

Об этом Арсен Аваков заявил в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

Реклама

"Я – центрист!"

"Я сторонник баланса. Когда баланс существует – развитие существует для всех. Я отвергаю крайние точки зрения – крайне левую, крайне правую… Я – центрист! Но я признаю, что есть левые центристы – такие как Разумков, например. Очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман, Яценюк. Есть Юлия Владимировна – она находится над всем. Есть Ляшко – он просто есть. Наверняка появятся и другие люди. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс… Который позволит сделать баланс, чтобы он двигал нашу страну вперед. Да, это политика. И я буду этим заниматься", – поделился своими планами Арсен Аваков в программе "Народ против".

По его словам, нужно отойти от практики создания политических партий под одного человека.

"Я думаю, Украина уже задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Вот мало-мальски вылез какой-то политик, и говорит: "Я строю свой проект, у меня 2%, давайте договариваться"…" – объяснил свою позицию экс-глава МВД.

Реклама

Новая политсила