Разумков предлагает бороться с олигархами без закона или по-другому

Дмитрий Разумков не хочет заниматься определением олигархов. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для борьбы с олигархами закон не нужен, можно работать с Антимонопольным комитетом, а случаи коррупции должны расследовать правоохранители.

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

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"Борьбу с олигархатом надо вести, но вести цивилизованным способом. Хорошим примером был пример Соединенных Штатов. Это не новость. При использовании Антимонопольного законодательства, когда создается система лоббизма, в хорошем смысле этого слова. А если мы говорим о коррупции, которая иногда, о чем говорят и журналисты, и политики, имеет место между представителями власти и представителями крупного бизнеса, то это не борьба с олигархами – это преступление. Антикоррупционные органы должны расследовать и принимать соответствующие решения, а потом суд", – сказал Разумков.

Также спикер ВР отметил, что требует, чтобы все происходило в рамках закона и в рамках регламента Верховной Рады Украины.

"И когда там начинаются разговоры, что мы хотим быстрее. Быстрее был промежуток летний, когда коллеги, к сожалению, этим не занимались, хотя на это было время и можно было качественно его (законопроект – ред.). подготовить", – добавил Разумков.

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Также он сказала, что в законопроекте есть много других вещей, которые надо доработать.

"Я считаю, что нарушать Конституцию мы не имеем права. У СНБО нет таких конституционных полномочий, так же как и у Верховной Рады нет", – подытожил спикер ВР.

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Что известно об законопроекте

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что законопроект №5599 о деолигархизации передан на рассмотрение Венецианской комиссии – наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права.

– наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права. Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

за основу во время заседания 1 июля 2021 года. Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры. То есть он должен противодействовать лоббизму. А также на общественное мнение, в частности, через медиа.

Тем не менее законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой , в законопроекте есть нарушения Конституции .

, в законопроекте есть . Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние последних на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

Ранее мы сообщали, что Венецианская комиссия готова взяться за законопроект об олигархах.

Все, что нужно знать о деолигархизации, читайте в нашем материале: Деолигархизация – для кого опасен закон Зеленского и чего от него ждать.