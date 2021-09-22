Разумков пропонує боротися з олігархами без закону або по-іншому

Дмитро Разумков не хоче займатися визначенням олігархів. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для боротьби з олігархами закон не потрібен, можна працювати з Антимонопольним комітетом, а випадки корупції мають розслідувати правоохоронці.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий.

Реклама

"Боротьбу з олігархатом треба вести, але вести у цивілізований спосіб. Хорошим прикладом був приклад Сполучених Штатів. Це не новина. При використанні Антимонопольного законодавства, коли створюється система лобізму, в хорошому сенсі цього слова. А якщо ми говоримо про корупцію, яка іноді, про що говорять і журналісти, і політики, має місце між представниками влади та представниками великого бізнесу, то це не боротьба з олігархами – це злочин. Антикорупційні органи повинні розслідувати і приймати відповідні рішення, а потім суд", – сказав Разумков.

Також спікер ВР зазначив, що вимагає, щоб все відбувалося в рамках закону і в рамках регламенту Верховної Ради України.

"І коли там починаються розмови, що ми хочемо швидше. Швидше був проміжок літній, коли колеги, на жаль, цим не займалися, хоча на це був час і можна було якісно його (законопроєкт – ред.). підготувати", – додав Разумков.

Реклама

Також він сказала, що в законопроєкті є багато інших речей, які треба доопрацювати.

"Я вважаю, що порушувати Конституцію ми не маємо права. У РНБО немає таких конституційних повноважень, так само як і у Верховної Ради немає", – підсумував спікер ВР.

Читайте також:

Конфлікт інтересів. Разумков розповів, що не так з законом про олігархів

Що відомо про законопроєкт

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізацію переданий на розгляд Венеціанській комісії – найавторитетнішому європейському органу з питань конституційного права.

– найавторитетнішому європейському органу з питань конституційного права. Законопроєкт про деолігархізацію (№5599) був зареєстрований в Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що до законопроєкту потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

за основу під час засідання 1 липня 2021 року. Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури. Тобто він повинен протидіяти лобізму. А також на громадську думку, зокрема, через медіа.

Проте законопроєкт викликав неоднозначні оцінки в українських і зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денісової , в законопроєкті є порушення Конституції .

, в законопроєкті є . Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр вестиме РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив останніх на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмеження свободи слова.

Раніше ми повідомляли, що Венеціанська комісія готова взятися за законопроєкт про олігархів.

Все, що потрібно знати про деолігархізацію, читайте в нашому матеріалі: Деолігархізація – для кого небезпечний закон Зеленського і чого від нього чекати.