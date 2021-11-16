Разумков назвал причину, почему "слуги" не забрали у него мандат

Вполне возможно, в ближайшее время проблемы в стране отодвинут на второй план проблему Разумкова с мандатом / Коллаж "Сегодня"
На прошедшем 15 ноября съезде партии "Слуга народа" не стали поднимать вопрос о лишении мандата нардепа бывшего председателя Верховной Рады Украины, а ныне внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова. А все потому, что "испугались".
Так считает сам Разумков, о чем он рассказал агентству УНИАН.
Испуг
По мнению Разумкова, испугались реакции общества. "Общество всегда плохо, особенно в последнее время, реагирует на всю несправедливость, которая происходит в государстве. По разным направлениям", – считает экс-председатель ВР.
Тем более на фоне кризисов, которые стоят перед Украиной.
"В течение двух недель топ-темой... в Офисе президента был вопрос, или забирать, или не забирать мандат у Разумкова. Вопрос в том, что перед государством стоит сегодня много вызовов. Коронакризис... Технические отключение электричества по областям происходят, у нас другие проблемы, у нас война – вопросы, которые должны стоять на повестке дня руководства и Офиса президента, и президента. И когда главной темой две недели становится, забирать ли незаконным способом мандат или этого не делать, – это точно не государственная позиция", – считает Разумков.
Вкруг Разумкова
- На прошлой неделе глава фракции "СН" Давид Арахамия объявил, что партия пока решила не включать в повестку дня съезда партии вопрос о лишении мандата Дмитрия Разумкова.
- Хотя Арахамия лично считает, что создавший свою внефракционную группу Разумков должен сложить мандат сам и пройти выборы уже не в партии "СН", с которой прошел в парламент.
- Сам Разумков заявлял о намерениях бороться за депутатский мандат. Политик отметил, что в случае изгнания из Верховной Рады готов обжаловать такое решение в суде.
- В целом экс-спикер не собирается уходить из политики и вынашивает планы по созданию своей партии.