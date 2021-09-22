Раненный водитель Шефира ехал еще 5 км! Его не сразу увезли в больницу – МВД о подробностях покушения

На месте покушения на Шефира проводят следственные действия. Фото: коллаж "Сегодня"

Пострадавший водитель советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира после обстрела проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Кроме того, открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Что говорят в МВД

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

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Кроме того, Монастырский сообщил, что водителя Шефира не сразу отвезли в больницу.

"Укажу, что он еще до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно делались выстрелы", – рассказал Монастырский.

По словам главы МВД, водитель Шефира таким образом помог следователю быстрее начать осмотр нужного участка территории.

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Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.

Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.

Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".