Рада взялась за расследование смерти нардепа Полякова

Рада создала ВСК для расследования обстоятельств смерти нардепа Полякова. Фото: коллаж "Сегодня"
На заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова. За свои голоса отдали 322 нардепа.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Отметим, что проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту гибели народного депутата Антона Полякова 9 ноября зарегистрировала народный депутат Анна Скороход.
Что известно о смерти Полякова
- Народный депутат Антон Поляков внезапно скончался в ночь на 8 октября при загадочных обстоятельствах. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – не смогла откачать даже скорая.
- Перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
- В МВД заявили, что в организме погибшего нашли метадон, алкоголь и димедрол. Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
- Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.