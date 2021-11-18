Рада взялась за расследование смерти нардепа Полякова

Рада создала ВСК для расследования обстоятельств смерти нардепа Полякова. Фото: коллаж "Сегодня"

На заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова. За свои голоса отдали 322 нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

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Отметим, что проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту гибели народного депутата Антона Полякова 9 ноября зарегистрировала народный депутат Анна Скороход.

Что известно о смерти Полякова