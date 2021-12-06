"Путину доложат": Блинкен припугнул Россию последствиями за вторжение в Украину

Блинкен объяснил Путину, что его ждет за агрессию против Украины. Коллаж "Сегодня"
Госсекретарь США Энтони Блинкен передал через Лаврова сигнал Кремлю, что за нападение на Украину Москву ждут большие последствия – нельзя допустить повторения 2014 года. Единственный путь – выполнение Минских соглашений.
Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, у него с главой МИД РФ Сергеем Лавровым накануне был очень серьезный разговор относительно военной угрозы со стороны России. Он сообщил российскому министру, что за новую агрессию будут серьезные последствия для Москвы, и разъяснил, что существует гораздо лучший способ урегулировать конфликт – с помощью дипломатии, в частности выполнением Минских соглашений.
"У нас был очень четкий обмен мнениями по этому поводу, и я думаю, что Лавров доложит президенту Путину. Я сделаю то же самое с президентом Байденом. И я очень надеюсь, что Россия предпочтет деэскалацию, отведет свои силы и займется дипломатией по поводу существующих разногласий. Мы полностью готовы и желаем сделать это, чтобы помочь попытаться продвинуться вперед в реализации этих соглашений, которые могли бы стать способом урегулирования разногласий по Донбассу", – сказал Блинкен.
При этом госсекретарь считает очень серьезной угрозу вторжения России на фоне того количества войск, которые находятся вблизи границ Украины. Он отметил, что сейчас главная задача – не допустить повторения 2014 года, когда Россия впервые напала.
"Мы просто не можем рисковать, что это повторится снова. Последствия были бы ужасными. И поэтому мы подумали, что важно четко разъяснить России последствия, которые могут возникнуть, если она совершит агрессию против Украины … Например, экономические меры, которые имели бы очень сильное воздействие, и вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда у нас были глубокие разногласия с Россией … Важно, чтобы Россия понимала, что они (последствия) будут серьезными, они окажут большое влияние, и это просто не в интересах России", – сказал американский дипломат.
Блинкен добавил, что если позволить каким-то странами диктовать своим соседям, какую политику они должны проводить, с кем они могут сотрудничать, это будет плохой сигнал для других в мире, кто может попытаться сделать то же самое.
США поборются за Украину
- Недавно Энтони Блинкен говорил, что единственный способ закончить войну на Донбассе – выполнить Минские соглашения. При этом он обвинил Россию в невыполнении договоренностей.
- 7 декабря должны состоятся важные переговоры президентов РФ и США. Главной темой разговора станет украинский вопрос. Многие эксперты и политики отмечают, что Путин намеренно пугает войсками, чтобы выбить себе более сильную позицию на встрече с Байденом. Также известно, что Кремль потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть оставить Украину вне Альянса.
- Тем временем западные СМИ даже опубликовали план нападения РФ на Украину. По данным журналистов The Washington Post и Bild, Россия готовит три этапа вторжения – сначала в бой пойдут боевики.
Читайте также в нашем материале, как далеко зайдут Путин и Байден в решениях по Украине.