Путин назвал Макрону условие для встречи "нормандской четверки"

Путин поздравил Макрона с днем рождения - 21 декабря президенту Франции исполнилось 44 года / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

21 декабря состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин рассказал, что от Киева ждет конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, а от Парижа – поддержки соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Поговорили

Из официального заявления пресс-службы президента РФ следует, что Путин поведал Макрону, от каких шагов Украины по реализации "Минска-2" зависит возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".

Также обсудили вопросы официальной гарантии Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. "Приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы. Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме", – передает Кремль.

Ситуация

Остается все меньше стран, которые верят, что Путин просто так гоняет своих солдат вдоль линии украинской границы. Американская газета The Washington Post 21 декабря вышла в свет с публикацией, что правительство США рассматривает варианты помощи украинскому сопротивлению на случай, если Путин захватит власть в нашей стране.

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Разведка Великобритании предупредила свой кабинет министров о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

По данным американского издания New York Times, США и Великобритания направили в Украину экспертов по кибервойне в надежде лучше подготовить страну к возможной атаке России.