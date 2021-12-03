Будет ли разговор Зеленского с Путиным: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят возможность прямых переговоров президентов Украины и России, и каким путем ведет нашу страну Владимир Зеленский.
В программы поговорят об обращении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к украинцам, и почему молчит Украина. Будет прямое включение матери Саакашвили Гиули Аласании.
Также политики обсудят, кто и почему атакует журналистов в нашей стране.
Гостями студии станут:
- народный депутат от "Батькивщины", член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Сергей Власенко;
- народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
- глава партии "Голос" Кира Рудик;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- народный депутат от "Голоса", полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко;
- народный депутат VII созыва, заместитель главы партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский;
- основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;
- главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
- старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов.