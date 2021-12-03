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Чи буде розмова Зеленського з Путіним: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець
3 грудня, 17:10
Також політики розбиратимуться, чому Україна мовчить про Саакашвілі

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять можливість прямих переговорів президентів України та Росії, і яким шляхом веде нашу країну Володимир Зеленський.

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У програми поговорять про звернення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі до українців, і чому мовчить Україна. Буде пряме включення матері Саакашвілі Гіулі Аласанії.

Також політики обговорять, хто та чому атакує журналістів у нашій країні.

Гостями студії стануть:

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  • народний депутат від "Батьківщини", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Власенко;
  • народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко;
  • голова партії "Голос" Кіра Рудик;
  • народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич;
  • народний депутат від "Голосу", полковник Служби безпеки України Роман Костенко;
  • народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський;
  • засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
  • старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005) Андрій Ілларіонов.