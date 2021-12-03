Чи буде розмова Зеленського з Путіним: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять можливість прямих переговорів президентів України та Росії, і яким шляхом веде нашу країну Володимир Зеленський.

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У програми поговорять про звернення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі до українців, і чому мовчить Україна. Буде пряме включення матері Саакашвілі Гіулі Аласанії.

Також політики обговорять, хто та чому атакує журналістів у нашій країні.

Гостями студії стануть:

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