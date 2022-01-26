Прямые переговоры Киева с "ЛДНР": все решится через две недели

Козак рассказал о переговорах в Нормандском формате. Коллаж "Сегодня"

Замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак рассказал, как прошли переговоры в нормандском формате в Париже.

"Провели инвертаризацию разных прочтений Минских соглашений. Договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине", — сказал он.

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По его словам, разговор был "непростым".

На переговорах договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно, независимо от разночтений Минских соглашений, заявил Козак.

По его словам, на переговорах через две недели в Берлине предполагается выйти на совместные предложения по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.

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Что сказала украинская сторона

Свою оценку прошедшим переговорам дал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Встреча в Нормандском формате