Прямі переговори Києва з "ЛДНР": все вирішиться за два тижні?

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак розповів, як пройшли переговори в "нормандському форматі" в Парижі.

Козак заявив, що про прямі переговори України з представниками "ДНР" та "ЛНР" домовитися не вдалося. За його словами, українська сторона попросила двотижневу паузу щодо цього питання, повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Додамо, що керівник ОПУ Андрій Єрмак не підтвердив домовленості про прямі переговори з "ЛДНР". Єдине, у чому зійшлися Москва та Київ, – дата наступної зустрічі "Нормандської четвірки".

За словами Козака, розмова в Парижі була "непростою".

"Провели інвентаризацію різних прочитань Мінських угод. Домовилися провести внутрішньодержавні консультації, щоб за два тижні зустрітися в Берліні", – сказав він.

Реклама

Представники сторін домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримуватися безумовно, незалежно від різночитань Мінських угод, заявив Козак.

Що сказала українська сторона

Свою оцінку минулих переговорів дав глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Сторони відкрито визнали, що є багато суперечностей, але є бажання працювати, наголосив керівник ОП. Схвалено рішення, що робота у підгрупах продовжуватиметься.

Реклама

"Сам факт відновлення формату – сильний сигнал. Була змістовна та непроста розмова", – сказав Єрмак.

Додамо, ще до початку переговорів Єрмак заявляв, що українська сторона не вестиме прямих переговорів з так званими "ЛНР" та "ДНР".

Зустріч у "нормандському форматі"