Президентская республика Зеленского: что будет с Украиной, если желание Данилова сбудется

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине нужно ввести жесткую президентскую республику. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна стать президентской республикой. Сайт "Сегодня" выяснил, чем такая форма правления отличается от существующей и нужна ли она Зеленскому и украинцам.

О чем заявил Данилов?

В интервью РБК-Украина секретарь СНБО заявил, что для резких преобразований страны в Украине нужно ввести жесткую президентскую республику.

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"Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет и зачем", – объяснил Данилов.

Алексей Данилов: "В Украине нужно ввести жесткую президентскую республику" / Фото: Facebook

Какая сейчас форма правления в Украине?

После создания Конституции первые десять лет Украина была президентско-парламентской республикой. А с 2006-го по 2010 год – парламентско-президентской. При Викторе Януковиче снова произошло четырехлетнее возвращение к президентской модели.

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Но в итоге мы сейчас пошли по второму кругу парламентско-президентского государственного строя. Сегодня Украина – парламентско-президентская республика. Исполнительная власть здесь – правительство (Кабинет Министров). Законодательная власть – парламент (Верховная Рада). Высшим органом судебной власти в Украине является Верховный суд.

У президента есть возможность влиять на работу всех трех ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной – согласно Конституции, он обязан прекращать любые их действия, нарушающие Основной Закон Украины.

КАК ВСЕ РАБОТАЕТ Кабмин отчитывается перед парламентом, который может отправлять министров в отставку. А у президента есть функция распустить парламент и назначить внеочередные выборы при определенных условиях.

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В парламентско-президентской республике глава государства может иметь реальное влияние только в одном случае – если президентская политическая сила набрала большинство, как это и случилось со "Слугой народа" Зеленского.

Если же выиграют противники президента, то последний будет вынужден фактически передать полномочия по формированию нового правительства лидеру партии, набравшей большинство голосов на выборах. В таком случае президент не может существенно влиять на работу Кабмина, и главной политической фигурой становится премьер-министр.

В Украине исполнительная власть – президент и правительство. Законодательная власть – парламент. Фото: cherkassyrda.gov.ua

Примеры парламентско-президентских республик

Одной из первых республик с подобной формой правления была Веймарская республика в Германии (1919-1933 годы). Из современных государств к парламентско-президентским республикам относятся:

Франция

Литва

Румыния

Киргизия

В то же время есть и обратный пример: президентско-парламентская республика, в которой глава государства имеет более широкие полномочия. Такой государственный строй формально сейчас в России.

Что такое президентская республика?

В президентской республике президент сам является главой правительства или лично назначает премьер-министра. Правительство несет ответственность только перед президентом, а не перед парламентом, как при парламентско-президентской республике. И только президент может отправить его в отставку. При такой форме правления президент обладает гораздо большими полномочиями, так как в его руках сосредоточена вся исполнительная власть, а в руках парламента – только законодательная.

Примеры президентских республик

Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки. В США законодательная власть принадлежит Конгрессу, исполнительная – президенту, судебная – Верховному суду. Президентские республики распространены также в странах Латинской Америки, Азии и Африки. Среди президентских республик можно выделить следующие страны:

Аргентина

Беларусь

Бельгия

Великобритания

Мексика

Узбекистан

США являются классической президентской республикой / Фото: Официальный сайт Администрации президента США

Почему Данилов предложил изменить форму правления?

По мнению секретаря СНБО, в Украине возникло несоответствие Конституции желаниям украинцев.

"Мы всенародно выбираем президента, но по логике парламентско-президентской республики президента нужно выбирать в парламенте. Однако народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента", – объяснил Данилов.

Может ли Украина стать президентской республикой и каким образом?

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос о превращении Украины в президентскую республику должен обсуждаться на всеукраинском референдуме в том случае, если будет соответствующий запрос общества. Он также подчеркнул, что в данное время этот вопрос не обсуждается ни среди представителей власти, ни среди обычных граждан.

"Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто личная позиция Данилова", – подчеркнул Арахамия.

Давид Арахамия: "Если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме" / Фото: Facebook

Нужна ли президентская республика Зеленскому?

Политолог Вадим Карасев уверен, что Зеленскому изменение модели власти сегодня не нужно.

"У президента есть монобольшинство в Раде, его же представители в Кабмине. Вся власть в руках у президента", – говорит "Сегодня" политолог.

Карасев отмечает, что в случае, если бы в Украине существовала форма президентской республики, за все провалы Кабмина официально отвечал бы Зеленский.

"Зачем президенту нести ответственность за проблемы с ЖКХ, пенсиями и другими социальными вопросами? Для этого есть громоотвод – премьер-министр, которого в любой момент можно уволить", – объясняет Карасев.

По его словам, Данилов, сделав громкое заявление, оказал Зеленскому "медвежью услугу".

"Тот случай, когда человек без соответствующего образования или опыта делает абсурдные заявления. Власть президента сегодня не менее сильна, чем она была бы в президентской республике, при этом у главы государства меньше ответственности", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Вся власть в руках у президента, при этом у главы государства меньше ответственности" / Фото: Facebook

Что говорил Зеленский?

3 октября на брифинге после второго Трускавца "слуг народа" президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается превращать Украину в президентскую республику.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", – сказал глава государства журналистам.

Однако ранее, 24 июня, в эфире программы "VIP с Наталией Мосейчук" на канале "1+1" Зеленский заметил, что юридически в Украине парламентско-президентская форма правления, но де-факто она президентско-парламентская.

"Выбирая президента, украинцы хотят, чтобы он "нес ответственность за все", – сказал тогда президент.

Владимир Зеленский: "Украинцы хотят, чтобы президент нес ответственность за все" / Фото: Офис Президента Украины

Нужна ли президентская республика Украине?

Политолог Владимир Воля уверен, что тема президентской республики, озвученная Даниловым, обсуждается в Офисе президента.

"Заявление секретаря СНБО – это проявление того, что президент также видит необходимость создания такой формы управления государством", – говорит "Сегодня" эксперт.

По его мнению, создание президентской республики было бы правильным решением.

"На президентских выборах граждане делегируют мандат доверия конкретному человеку и было бы правильно, чтобы он нес ответственность за все, что обещал избирателям, и мог сам выполнять все, чего ждет от него народ. У нас же ответственность разделяется на различные ветви власти", – говорит Воля.

Реформа власти может оказаться политтехнологией?

Однако эксперт не исключает, что разговоры об изменении формы правления страной могут оказаться лишь политтехнологией с прицелом на следующие президентские выборы.

"В ноябре будет 2,5 года, как Зеленский правит страной. Возможно, этот вопрос поднимут, чтобы поднять рейтинг власти и сделать электорат более лояльным. Реформа системы власти Украине необходима, но будет жаль, если она окажется лишь частью политических игр", – подытожил Воля.

Владимир Воля: "Реформа системы власти может оказаться лишь частью политических игр" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, чем полномочия Верховной Рады и Кабинета министров отличаются от полномочий первого лица страны.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти подходят к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО.