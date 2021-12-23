Предотвратить войну или стать партнером – зачем Байдену еще одни переговоры с Путиным

Байдену нужно понять, действительно ли Россия нападет на Украину или Путин лишь шантажирует войной. Фото: коллаж "Сегодня"
Президенты США и России могут провести новые переговоры до конца текущего года. Для чего Джо Байдену и Владимиру Путину понадобился еще один разговор, учитывая, что прошлый диалог состоялся 7 декабря? О чем не успели поговорить мировые лидеры и какие обстоятельства побудили продолжить беседу?
Будет продолжительный разговор
В среду, 15 декабря пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден планирует провести еще одни переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас будет продолжительный разговор", – сказал американский лидер.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США готовы к диалогу с РФ по спорным вопросам, однако пока с форматом проведения встречи участники не определились.
В свою очередь в Кремле сообщили, что Джо Байден и Владимир Путин могут провести переговоры до конца 2021 года.
"Действительно, может состояться еще один разговор (Джо Байдена и Путина – ред.), но пока конкретных договоренностей по поводу сроков нет", – сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Ранее Песков говорил о том, что президенты договорились провести переговоры в видеоформате после того, как представители России обсудят вопрос расширения НАТО на восток с представителями Североатлантического альянса.
Отметим, что переговоры политиков, прошедшие 7 декабря, не привели к результативным итогам. Российские войска все еще находятся возле границ Украины и готовы к атаке по разным направлениям.
Новые требования России
Политолог Вадим Карасев объясняет решение Байдена о необходимости еще одного разговора Путина тем, что Россия постоянно выдвигает новые требования к Западу.
"Ранее Москва настаивала на нерасширении НАТО на восток, сегодня она уже требует аннулирования заявления Бухарестской декларации о перспективах вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс", – говорит "Сегодня" Карасев.
Минские соглашения
По мнению политолога, НАТО сложно пойти на такие уступки, так как это будет ударом по международному авторитету организации.
"Вероятно, кроме этого вопроса Байден хочет обсудить с Путиным конфликт на Донбассе и Минские соглашения. Наверняка, заявление Зеленского о возможном референдуме относительно определения статуса ОРДЛО насторожило США, которые видят в этом попытку легализации невыполнения Украиной одного из пунктов Минских договоренностей, на которых настаивает Кремль. К тому же и сама Россия понимает, что Нормандский формат не работает, и диалог сегодня нужно вести не с Европой, а с США", – говорит Карасев.
Чего опасается Байден
По словам Карасева, Байден пытается быть осторожным с вовлечением США в донбасский конфликт.
"Если в спорном вопросе выиграет Россия, то проигравшим теперь окажется не Макрон или Меркель, которые не смогли разрешить конфликт на Донбассе, а Байден", – объясняет эксперт.
Политолог Петр Бурковский отмечает, что многие американские политики и граждане не приветствуют вмешательство Америки в конфликт Киева и Москвы и не желают войны с Россией.
"Демократическая партия, представителем которой является Байден, более ориентирована на решение внутренних проблем США, а не внешнеполитических вопросов. Ее лозунг: "Выходить из существующих конфликтов и не допускать новых". По мнению демократов и части общества, их поддерживающей, сотни миллиардов долларов, которые придется потратить на войну из-за Украины, лучше использовать для нужд американцев. Если при Байдене Америка втянется в войну, это негативно отразится на его рейтинге и рейтинге Демократической партии на следующих выборах в конгресс и президенты", – говорит нам Бурковский.
По словам политолога, Россия, в отличии от США, приоритетной целью для себя ставит доминирование во внешнеполитическом пространстве, поэтому внутренним проблемам и благополучию граждан уделяет меньше внимания.
"Сегодня Россия демонстрирует готовность атаковать Украину и развязать войну в Европе. Американцы не хотят ввязываться, но должны реагировать, ведь США позиционирует себя, как ведущее государство Запада и сильный защитник союзников. Байдену нужно решить вопрос с Путиным, чтобы избежать эскалации конфликта. Ему нужно понять, действительно ли Россия нападет на Украину или Путин лишь шантажирует войной", – говорит Бурковский.
Новый вид коммуникации США – РФ
Политолог Игорь Петренко считает, что Байден пытается ввести новый вид коммуникации между США и Россией.
"Общение президентов на системной основе. Чтобы постоянно "держать руку на пульсе", – объясняет "Сегодня" Петренко.
Политолог считает, что постоянный контакт с Путиным нужен Байдену не только в контексте вопроса Украины. Президентам есть, что обсуждать. Это вопросы кибербезопасности, проблемы Ближнего востока, а главное, Байдену необходимо помешать сближению России с Китаем.
"Россия активно сотрудничает с КНР, подписываются оборонные соглашения, Путин и Си Цзиньпин регулярно созваниваются. Такое сближение настораживает Америку. В Вашингтоне понимают, что противостоять союзу двух мощных государств будет сложно политически, и экономически", – говорит Петренко.
Тема Китая отодвинет Украину на второй план?
Политолог Алексей Якубин считает, что именно тема Китая, а не Украины, будет приоритетной на следующих переговорах Путина и Байдена.
"Для Байдена тихоокеанский регион более важен, чем восточноеропейский. В феврале в Пекине пройдут зимние Олипийские игры, на полях которых состоится встреча лидеров России, Китая и Индии. Формируются новые геополитические полюса. За Индию с ее колосальным рынком и потенциалом уже борются РФ и КНР. США также не желает стоять в стороне. В то же время Байден хочет убедить Путина, что Россия может получить больше от партнерства с США, чем с Китаем", – говорит нам Якубин.
Новый треугольник ключевых стран
Вадим Карасев также считает, что в международном пространстве вырисовывается новый треугольник ключевых стран.
"Россия – Китай – США – это модель лидерства ХХІ века. Со временем, к ним может присоединиться Индия. НАТО и ЕС постепенно уходят на второй план. Украине следует внимательно присмотреться к новой геополитической карте мира и правильно расставить приоритеты", – говорит Карасев.
Чего ждать Украине
По мнению политологов, новые переговоры Байдена и Путина вряд ли приведут к конкретным результатам, но они могут стать началом продолжительного диалога между США и Россией. Вопрос Украины в этот раз может быть второстепенным, но все же будет обсуждаемым. Сегодня США не желают воевать с Россией, но готовы включиться в переговорный вопрос относительно украинского кризиса, решение которого поможет избежать полномасштабной войны. Возможно, третьей мировой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовятся подтолкнуть Украину к предоставлению частичной автономии ОРДЛО. Якобы таким образом удастся "успокоить" Россию.
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