Запобігти війні чи стати партнером – навіщо Байдену ще одні переговори з Путіним

Байдену треба зрозуміти, чи справді Росія нападе на Україну, чи Путін лише шантажує війною. Фото: колаж "Сьогодні"

Президенти США та Росії можуть провести нові переговори до кінця поточного року. Для чого Джо Байдену та Володимиру Путіну знадобилася ще одна розмова з огляду на те, що минулий діалог відбувся 7 грудня? Про що не встигли поговорити світові лідери та які обставини спонукали продовжити розмову?

Буде тривала розмова

У середу, 15 грудня, пресслужба Білого дому повідомила, що президент США Джо Байден планує провести ще одні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"У нас буде тривала розмова", – сказав американський лідер.

За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, США готові до діалогу з РФ із спірних питань, однак поки що з форматом проведення зустрічі учасники не визначилися.

Джо Байден: "У нас буде тривала розмова" / Фото: REUTERS

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Своєю чергою у Кремлі повідомили, що Джо Байден та Володимир Путін можуть провести переговори до кінця 2021 року.

"Справді, може відбутися ще одна розмова (Джо Байдена та Путіна. – Ред.), але поки що конкретних домовленостей стосовно термінів немає", – сказав журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше Пєсков говорив про те, що президенти домовилися провести переговори у відеоформаті після того, як представники Росії обговорять питання розширення НАТО на схід із представниками Північноатлантичного альянсу.

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Дмитро Пєсков: "Поки що конкретних домовленостей щодо термінів немає" / Фото: ТАСС

Зазначимо, що переговори політиків, що відбулися 7 грудня, не привели до результативних підсумків. Російські війська все ще знаходяться біля кордонів України та готові до атаки з різних напрямків.

Нові вимоги Росії

Політолог Вадим Карасьов пояснює рішення Байдена про необхідність ще однієї розмови Путіна тим, що Росія постійно ставить нові вимоги Заходу.

"Раніше Москва наполягала на нерозширенні НАТО на схід, сьогодні вона вже вимагає анулювання заяви Бухарестської декларації про перспективи вступу України та Грузії до Північноатлантичного альянсу", – каже Карасьов.

Мінські угоди

На думку політолога, НАТО складно піти на такі поступки, оскільки це буде ударом по міжнародному авторитету організації.

"Ймовірно, окрім цього питання Байден хоче обговорити з Путіним конфлікт на Донбасі та Мінські угоди. Напевно, заява Зеленського про можливий референдум щодо визначення статусу ОРДЛО насторожила США, які вбачають у цьому спробу легалізації невиконання Україною одного з пунктів Мінських домовленостей, на яких наполягає Кремль. До того ж і сама Росія розуміє, що "нормандський формат" не працює і діалог сьогодні треба вести не з Європою, а зі США", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Росія постійно висуває нові вимоги до Заходу" / Фото: Facebook

Чого побоюється Байден

За словами Карасьова, Байден намагається бути обережним із залученням США до донбаського конфлікту.

"Якщо у спірному питанні виграє Росія, то тим, хто програв, тепер виявиться не Макрон або Меркель, які не змогли вирішити конфлікт на Донбасі, а Байден", – пояснює експерт.

Політолог Петро Бурковський зазначає, що багато американських політиків і громадян не вітають втручання Америки в конфлікт Києва та Москви і не бажають війни з Росією.

Демократична партія, представником якої є Байден, більш орієнтована на вирішення внутрішніх проблем США, а не зовнішньополітичних питань. Її гасло: "Виходити з існуючих конфліктів і не допускати нових". На думку демократів та частини суспільства, яка їх підтримує, сотні мільярдів доларів, які доведеться витратити на війну через Україну, краще використати для потреб американців. Якщо за Байдена Америка втягнеться у війну, це негативно позначиться на його рейтингу та рейтингу Демократичної партії на наступних виборах до конгресу та президента", – говорить Бурковський.

За словами політолога, Росія, на відміну від США, пріоритетною метою для себе ставить домінування у зовнішньополітичному просторі, тому внутрішнім проблемам та благополуччю громадян приділяє менше уваги.

"Сьогодні Росія демонструє готовність атакувати Україну і розв'язати війну в Європі. Американці не хочуть вплутуватися, але мають реагувати, адже США позиціонує себе як провідна держава Заходу і сильний захисник союзників. Байдену потрібно вирішити питання з Путіним, щоб уникнути ескалації конфлікту. Йому потрібно зрозуміти, чи справді Росія нападе на Україну, чи Путін лише шантажує війною", – каже Бурковський.

Петро Бурковський: "Байдену необхідно зрозуміти, чи справді Росія нападе на Україну, чи Путін лише шантажує війною". Фото: скріншот

Новий вид комунікації США – РФ

Політолог Ігор Петренко вважає, що Байден намагається запровадити новий вид комунікації між США та Росією.

"Спілкування президентів на системній основі. Щоб постійно "тримати руку на пульсі", – пояснює Петренко.

Політолог вважає, що постійний контакт із Путіним потрібен Байдену не лише у контексті питання України. Президентам є що обговорювати. Це питання кібербезпеки, проблеми Близького Сходу, а головне, Байдену необхідно завадити зближенню Росії із Китаєм.

"Росія активно співпрацює з КНР, підписуються оборонні угоди, Путін та Сі Цзіньпін регулярно зідзвонюються. Таке зближення насторожує Америку. У Вашингтоні розуміють, що протистояти союзу двох потужних держав буде складно і політично, і економічно", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Байден намагається запровадити новий вид комунікації між США та Росією" / Фото: Facebook

Тема Китаю відсуне Україну на другий план?

Політолог Олексій Якубін вважає, що саме тема Китаю, а не України, буде пріоритетною на наступних переговорах Путіна та Байдена.

"Для Байдена тихоокеанський регіон важливіший, ніж східноєвропейський. У лютому в Пекіні відбудуться зимові Олімпійські ігри, на полях яких відбудеться зустріч лідерів Росії, Китаю та Індії. Формуються нові геополітичні полюси. За Індію з її колосальним ринком та потенціалом вже борються РФ та КНР. США також не бажають стояти осторонь. Водночас Байден хоче переконати Путіна, що Росія може отримати більше від партнерства із США, ніж із Китаєм", – каже нам Якубін.

Олексій Якубін: "Саме тема Китаю, а не України, буде пріоритетною на наступних переговорах Путіна та Байдена" / Фото: Facebook

Новий трикутник ключових країн

Вадим Карасьов також вважає, що у міжнародному просторі вимальовується новий трикутник ключових країн.

"Росія – Китай – США – це модель лідерства ХХІ століття. Згодом до них може приєднатися Індія. НАТО та ЄС поступово йдуть на другий план. Україні слід уважно придивитися до нової геополітичної карти світу та правильно розставити пріоритети", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Росія – Китай – США – це модель лідерства ХХІ століття". Фото: колаж "Сьогодні"

Чого чекати Україні

На думку політологів, нові переговори Байдена та Путіна навряд чи приведуть до конкретних результатів, але вони можуть стати початком тривалого діалогу між США та Росією. Питання України цього разу може бути другорядним, але все ж таки буде обговорюваним. Сьогодні США не бажають воювати з Росією, але готові долучитися до переговорного питання щодо української кризи, вирішення якої допоможе уникнути повномасштабної війни. Можливо, третьої світової.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готуються підштовхнути Україну до надання часткової автономії ОРДЛО. Нібито в такий спосіб вдасться "заспокоїти" Росію.

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