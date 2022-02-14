"Большой террор или кадровый голод оккупантов из РФ": насколько реальны сценарии захвата Украины

Всех несогласных с оккупационным режимом будут "садить пачками", говорят эксперты. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил о возможном вторжении России в Украину 16 февраля, однако позже Пентагон эту информацию опроверг. Тем не менее, угроза нападения армии РФ все еще актуальна и война может начаться в любой момент. С чем связана дата, озвученная Байденом, что будет с Украиной, если ее захватит Россия, и решится ли на такую авантюру Путин?

Что заявили на Западе

Президент США Джо Байден на переговорах с союзниками по НАТО назвал дату предполагаемого вторжения России в Украину – 16 февраля. Как отметил американский лидер, ЦРУ связывает эту дату с пиком военных учений РФ и Беларуси. Хотя пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что оборонное ведомство не владеет достоверной информацией о конкретной дате вторжения, но подчеркнул, что "масштабные военные действия" могут начаться в любой день.

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Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Россия нападет на Украину днем ранее – 15 февраля. Отмечается, что РФ может устроить провокацию на Донбассе или начать наступление на Киев.

Джо Байден назвал дату вторжения России в Украину – 16 февраля. Фото: Посольство США в РФ

Как отреагировали в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не паниковать и заверил, что "все под контролем".

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"В настоящее время в информационном пространстве чересчур много информации относительно полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже уже называют соответствующие даты. Вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский: "Эта информация только провоцирует панику и не помогает нам" / Фото: Офис Президента Украины

Сценарии захвата Украины

Западные военные эксперты рассматривают различные варианты военной операции РФ и ее последствий для Украины. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне опубликовал доклад под названием "Российское вторжение в Украину: возможные сценарии". Его авторы – старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс и директор CSIS Филип Василевски – проанализировали 6 возможных сценариев дальнейших действий Кремля:

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В случае, если переговоры с Западом будут успешными, Россия отведет часть войск от границы Украины, но продолжит оказывать помощь так называемым "ЛДНР". Россия направит войска в аннексированные районы Донецкой и Луганской области в качестве "миротворцев" и откажется выводить их, пока НАТО и Украина не пойдут на уступки. Россия захватит украинскую территорию на запад от Днепра, чтобы использовать ее в качестве разменной монеты на переговорах, или включить в состав РФ. Россия захватит территорию Украины до реки Днепр, и полосу, включая Мариуполь, Херсон и Одессу, которая соединит Россию с так называемым Приднестровьем, отрезав Украину от доступа к Черному морю. Россия захватит только полосу суши между собой и Приднестровьем, чтобы обеспечить поставки пресной воды в Крым и заблокировать доступ Украины к морю, избегая при этом крупных боевых действий за Киев и Харьков. Россия захватит всю Украину и вместе с Беларусью объявит о создании нового трехстороннего славянского союза "Великая, Малая и Белая Русь".

"Самый масштабный вариант вторжения – "6", предусматривающий оккупацию всей страны, вызовет серьезные проблемы у захватчика из-за попытки ассимиляции почти 45-миллионного населения, которое будет активно сопротивляться оккупации и русификации в течение десятилетий, что потребует значительных оккупационных сил", – говорится в докладе Джонса и Василевски.

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований CSIS Сет Джонс. Фото: neweasterneurope.eu

Этапы поглощения Украины

Немецкий таблоид Bild, опубликовал статью, в которой, со ссылкой на данные анонимных разведчиков, рассказал о планах президента РФ относительно Украины во время и после Большой войны. Издание уточнило, что все описанные процессы – это сценарии, которые могут быть реализованы только в случае, если Россия вторгнется в Украину и захватит страну.

"Разведчикам удалось узнать, что в российских военных кругах обсуждается план установления в Украине жестокого марионеточного режима, подконтрольного Кремлю", – говорится в статье.

Как отмечает издание, в "послевоенных планах" РФ существует несколько этапов поглощения Украины:

Захват городов. После подавления украинской армии, войска РФ должны оцепить крупные украинские города. В окруженных населенных пунктах агенты спецслужб РФ и лояльные Путину "политики" должны взять под контроль местные власти и заставить их сдаться "мирным путем". Созыв марионеточного "Народного Совета" вместо Верховной Рады. После капитуляции крупных городов, вместо Рады будет организован фиктивный парламент, так называемый "Народный Совет", из членов которого сформируется "резервное правительство" для руководства страной. Уничтожение движения сопротивления и лагеря для несогласных. Новая власть должна сломить сопротивление украинцев против российской оккупации, а протестующих – арестовывать и сажать в тюрьмы и лагеря.

Издание также отмечает, что спецслужбы РФ уже формируют списки украинских активистов, которые будут задержаны в первую очередь.

Готова ли Россия к захвату Украины

Украинский военный эксперт Якуб Войнаровский уверен, что, в случае атаки России, полного захвата Украины не произойдет.

"Россия физически не готова к тотальному захвату и полной оккупации Украины. Для этого ей нужно иметь в три раза больше солдат и техники в сравнении с тем количеством, которое сейчас находится на границе с Украиной. А для того, чтобы на захваченной территории создать оккупационную администрацию, необходимо привезти в Украину огромное количество гражданских служащих", – говорит нам эксперт.

У России не хватает солдат и техники для захвата и оккупации Украины, считает Якуб Войнаровский / Фото: Минобороны РФ

С ним соглашается политолог Игорь Рейтерович.

"Чтобы удержать власть в Украине, понадобятся сотни тысяч чиновников и полицейских", – говорит он.

Провокации и локальные бои

По мнению Рейтеровича, если Кремль все же решит атаковать Украину, то этот будут лишь боевые действия локального масштаба.

"США и НАТО не согласились на требования России по нерасширению Альянса на Восток. Путин может показать Западу, что он не блефует, бряцая оружием на границе. Для этого, возможно, будет проведен ряд провокаций на Донбассе или под Херсоном. Там могут произойти незначительные бои с разрушениями объектов инфраструктуры, но без захвата власти. После чего Путин снова сядет за стол переговоров с НАТО", – говорит Рейтерович.

Политолог отмечает, что некоторые эксперты проводят параллель между локальными боями в Украине и в Грузии в 2008 году.

"Операция военных РФ в Грузии нанесла грузинам колоссальный ущерб. Россияне даже приблизились к Тбилиси. Но размер территории Украины гораздо больше. Даже если бои будут проходить на уровне 1-3 областей, это составит небольшой процент от всей страны в сравнении с войной в Грузии", – говорит Рейтерович.

Игорь Рейтерович: " Если Кремль решит атаковать Украину, то этот будут боевые действия локального масштаба" / Фото: Facebook

А если захватят Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что, если российская армия захватит Киев, то в столице Украины и по всей стране начнутся жесткие репрессии.

"Повторится "Большой террор" 37 года. Всех несогласных с оккупационным режимом будут сажать пачками. Примерно, то же самое сегодня происходит в Беларуси, где Лукашенко арестовал всех, кто принимал участие в протестах против его президентства", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт отмечает, что в таком случае российские оккупанты столкнуться с серьезным национальным, партизанским противостоянием.

"После второй мировой войны СССР понадобилось почти 10 лет, чтобы подавить повстанческие отряды УПА. Сегодня сопротивление будет в разы мощнее", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Повторится 37-й год. Всех несогласных будут садить пачками" / Фото: Facebook

Будет ли война

В то же время эксперт уверен, что Кремль не решится на масштабное вторжение.

"Максимум – бои в приграничных районах. Сегодня в Москве нет стопроцентной уверенности, что Россия победит в войне с Украиной при мощной ее поддержке Западом. А если РФ начнет войну и проиграет – это станет политической смертью Путина", – подытожил Жданов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в 20-х числах февраля.

Также мы информировали, что НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.