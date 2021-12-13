"Последствия будут тяжелыми": в России пригрозили НАТО

Сергей Рябков. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что попытки расширения НАТО в восточном направлении могут привести к "тяжелым последствиям" для Альянса.

Об этом он сказал в интервью газете Известия.

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"Дальнейшего расширения НАТО (на восток. – Ред.) быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, – это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми", – сказал он.

Рябков добавил, что "советским, а потом российским руководителям неоднократно говорили – причем на самых ответственных уровнях, – что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет", но сейчас наблюдается противоположная ситуация. По его словам, Североатлантический альянс ничем не аргументирует необходимость расширения членства на восток.

"Аргументации нет. Более того, они пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО двигаться куда-то на восток. Они якобы по принципиальным соображениям отрицают возможность обсуждения этой темы. Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", – заявил он.

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