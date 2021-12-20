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После подозрения Порошенко снова вызывают в ГБР – в чем причина

Сергей Мартынец
20 декабря, 17:50
Политику дали три дня, чтобы вернуться в Украину и прийти к следователю

Депутат сегодня не явился по вызову правоохранителей. Коллаж "Сегодня"

Пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении в госизмене, повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ходатайства о мере пресечения.

Об этом сообщил на брифинге представитель Офиса генпрокурора.

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Правоохранители отметили, что пока не решено, какую меру пресечения будут просить у суда для подозреваемого.

"Указанное лицо сегодня не прибыло по вызову. Мы его еще раз вызвали на четверг, 23 декабря, на 10 часов. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства о мере пресечения. Но то, какой будет эта мера пресечения, будет зависеть от многих факторов. Это и поведение в суде, и оценка рисков", – сказал представитель прокуратуры.

"Угольное дело"

  • Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ЛНР"/"ДНР".
  • 12 ноября СБУ сообщила о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину, которому тоже приписывают "схематоз" с углем и преступные приказы.