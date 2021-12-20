После подозрения Порошенко снова вызывают в ГБР – в чем причина

Депутат сегодня не явился по вызову правоохранителей. Коллаж "Сегодня"

Пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении в госизмене, повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ходатайства о мере пресечения.

Об этом сообщил на брифинге представитель Офиса генпрокурора.

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Правоохранители отметили, что пока не решено, какую меру пресечения будут просить у суда для подозреваемого.

"Указанное лицо сегодня не прибыло по вызову. Мы его еще раз вызвали на четверг, 23 декабря, на 10 часов. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства о мере пресечения. Но то, какой будет эта мера пресечения, будет зависеть от многих факторов. Это и поведение в суде, и оценка рисков", – сказал представитель прокуратуры.

"Угольное дело"