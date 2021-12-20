Після підозри Порошенка знову викликають у ДБР – у чому причина

Депутат сьогодні не з'явився на виклик правоохоронців. Колаж "Сьогодні"
П'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, якому повідомили про підозру в держзраді, повторно викликають до Державного бюро розслідувань для вручення клопотання про запобіжний захід.
Про це повідомив на брифінгу представник Офісу генпрокурора.
Правоохоронці зазначили, що наразі не вирішено, який запобіжний захід будуть просити у суду для підозрюваного.
"Вказана особа сьогодні не прибула на виклик. Ми його ще раз викликали на четвер, 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватиметься питання про вручення клопотання про запобіжний захід. Те, яким буде цей запобіжний захід, залежатиме від багатьох факторів. Це і поведінка у суді, і оцінка ризиків", – сказав представник прокуратури.
"Вугільна справа"
- Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- 8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ та куму Путіна Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР".
- 12 листопада СБУ повідомила про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину, якому теж приписують "схематоз" із вугіллям та злочинні накази.