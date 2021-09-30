После 2-летнего перерыва: где могут состояться мини-переговоры Зеленского и Путина

Насколько вероятна встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в ближайшее время? / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Москва согласится на нормандскую встречу с участием Ангелы Меркель до ее ухода с должности канцлера Германии – есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин все же проведут двусторонние переговоры на полях саммита.

Такой прогноз в комментарии для "Сегодня" подтверждает бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции (2005 год) Олег Рыбачук.

Реклама

Вопрос лишь в том, когда будет встреча лидеров государств? На этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что работа над проведением саммита в "нормандском формате" ведется. Банковая открыто высказалась о желании провести переговоры до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Теперь слово за Кремлем. Ранее там заявили, что есть риски непроведения такой встречи до смены правительства Германии.

Вот, что говорит по этому поводу Олег Рыбачук: "Эта встреча может состояться только после того, как на нее пойдет Кремль. Сегодня заявление Ермака – это некая демонстрация миру, что Украина готова к переговорам, но Россия не хочет. Но если гипотетически эта встреча состоится, то, я думаю, будет попытка провести какие-то мини-переговоры между Зеленским и Путиным".

Реклама

Кстати, команда "Сегодня" поговорила с украинскими дипломатами, чтобы понять: согласится ли Путин? Ведь появился новый аргумент: последнее участие в саммите Меркель – фактически архитектора соглашений по Донбассу.

Два года без встречи

Напомним, что последний раз личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в Париже во время Нормандского саммита в декабре 2019 года. О том, что такие переговоры произойдут, пресса узнала в день проведения саммита. Изначально не было известно до конца, в каком формате будут разговаривать участники "Нормандской четверки". В общем, все раунды переговоров завершились совместной пресс-конференцией и подписанием сторонами нового документа по Донбассу – парижского коммюнике.