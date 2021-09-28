"Нормандская четверка" соберется до ухода Меркель? В Кремле дали ответ

Песков снова наехал на Украину и назвал условия, при которых могут встретиться лидеры стран для обсуждения Донбасса

Скоро Меркель выйдет и из "нормандского формата". Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель уже в процессе ухода из политики. Также она вряд ли успеет еще побывать на встрече лидеров государств "нормандского формата", поскольку эта встреча маловероятна до сдачи полномочий канцлера.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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На вопрос журналиста, есть ли вероятность, что "нормандский саммит" не успеют провести до ухода Меркель, он ответил: "Да, такой риск есть, конечно".

"Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", – сказал Песков.

Он отмечает, что заинтересованы во встрече не только в Киеве, но и другие участники формата, но при этом снова настаивает, что встреча должна быть хорошо проработана и подготовлена.

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"Он (саммит) должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла", – подчеркнул спикер Кремля.

Как мы уже писали, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сроки для новой "нормандской встречи". Киев рассчитывает, что переговоры пройдут еще с участием Меркель.

"Нормандской формат"

Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне.

Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия).

Третья встреча состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь).

В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но предположил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

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Ранее в России назвали условие для присоединения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка окажется на стороне Украины и будет давить на Москву.