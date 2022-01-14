Порошенко и Медведчуку могут устроить перекрестный допрос

Порошенко и Медведчук проходят по одному делу. Коллаж "Сегодня"

Пятому президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которые фигурируют в "угольном деле", могут устроить перекрестный допрос. Об этом сообщила представитель Госбюро расследований на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"Насколько мне известно УПК Украины не исключает такой возможности, и если будет такая потребность, следователи соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц", – сказала она.

В ГБР намекнули, что могут позволить Порошенко самому прибыть в суд – без наручников. При этом сторона обвинения будет делать все необходимое, но согласно закону.

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"ГБР надеется, что Петр Порошенко ответственный политик, ответственный гражданин и выполнит все процессуальные обязательства и самостоятельно прибудет на заседание суда", – ответила она на вопрос, будет ли политик принудительно доставлен из аэропорта в суд.

Подозрение Порошенко

Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля со временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.

Пока Порошенко не ходил на допросы, он находится за границей, Печерский районный суд Киева разрешил задержать политика, как только он вернется в Украину.

Подозрение Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

А в начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР") – "угольное дело".

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