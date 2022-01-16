Последние слова Порошенко перед вылетом в Киев: основные тезисы

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 16 января, в преддверии своего возвращения в Украину дал пресс-конференцию в Украинском доме в Варшаве.

"Сегодня" собрали основное из заявлений политика.

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Порошенко не верит в возможный арест

Нардеп отверг возможность своего ареста после возвращения в Киев. Он заявил, что не видит основанийдля этого.

"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания. – Ред.), поэтому нечего комментировать", – сказал Порошенко.

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Также политик заявил, что сам приедет в Печерский районный суд Киева, и добавил, что не очень доверяет этому ведомству.

Самолет с Порошенко могут посадить не в Жулянах

Порошенко не исключает, что самолет, которым он будет лететь в Киев, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо Жулян, как запланировано. В своем комментарии он вспомнил оппозиционера и журналиста Романа Протасевича, которого задержали белорусские спецслужбы в Минске, экстренно посадив самолет Ryanair.

"Могут ли его (самолет. – Ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем – где, что, куда сажать. Потому что они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет", – сказал Порошенко.

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Кроме того, политик сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Внешне, если ты не знаешь внутренних реалий, похоже с возвращением Навального в Россию. Мне мой адвокат подсказал, я этого не осознавал... Оказывается, Навальный прилетел в Москву 17 января. Мы не выбирали эти ассоциации", – сказал он.

Политик раскритиковал Банковую

Порошенко обвинил в своем преследовании президента Владимира Зеленского. Он жестко раскритиковал Банковую и обвинил команду президента в тотальной слежке.

"По моей информации, архитектором моего дела является Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский (Игорь Коломойский, украинский олигарх. – Ред.), я это утверждаю авторитетно – как месть за ПриватБанк, месть за все эти вещи", – сказал нардеп.

Зачем Порошенко возвращается в Украину?

Нардеп заявил, что возвращается в Украину, чтобы бороться за страну, а не против Зеленского. Он отметил, что президент для него – оппонент, а не враг.

Кроме того, Порошенко добавил, что приезжает в Украину, чтобы созвать внеочередную сессию парламента.

"Все говорят об агрессии в европейских парламентах, а мы не можем созвать внеочередную сессию Верховной Рады", – сказал он.

Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из европейской поездки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Со своей стороны Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

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