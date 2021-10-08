Поляков едва не погиб в прошлом году – подробности

В Киеве умер Антон Поляков / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом году жизнь умершего депутата Антона Полякова уже подвергалась опасности. 2 сентября в столице на него напал неизвестный и избил.

Об этом сайт "Сегодня" уже писал ранее.

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В тот день рано утром в Шевченковском районе Поляков вышел по делам, и на него сразу набросился мужчина. Неизвестный начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес ему несколько ударов в область грудной клетки. Медики оказали пострадавшему нардепу помощь на месте и не госпитализировали.

Поляков отметил, что нападающий вышел из машины Toyota Camry. По данным нардепа, автомобиль уже нашли, но был ли там нападавший, ему неизвестно.

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Что известно об Антоне Полякове?