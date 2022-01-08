"Полномасштабная война с РФ неизбежна": политолог сделал тревожное заявление

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину остается. Фото: коллаж "Сегодня"

Политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией.

Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

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"Мы с вами должны понимать, что наши отношения с россиянами закончатся полномасштабной войной, и то, насколько быстро эта война придет, зависит от того, насколько сильную армию в Украине мы будем создавать. Война неизбежна абсолютно. Это наши отношения с россиянами. Вот когда она будет – в 2022-м, в 2030-м или 2050 году... Или Украина как государство в конечном итоге с россиянами будет иметь такую прямую войну, или нас не будет существовать, и россияне в принципе подводят всех к этому мнению", – заявил политолог.

Подорожний выразил глубокую убежденность в том, что Украина стоит на пороге серьезной войны с РФ.

"Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", – заявил он.

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Угроза вторжения РФ в Украину