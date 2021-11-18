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Полиция получила доступ к мобильному телефону Полякова – пазл сошелся

18 ноября, 22:57
Монастырский пообещал, что в ближайшее время будет поставлена точка в этом деле

Антон Поляков умер в такси. В его крови нашли метадон / Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что следственные органы практически закончили расследование смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом глава МВД Украины рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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Доступ к мобильному

"Сейчас заканчивается проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону пана Полякова. И я думаю, в ближайшее время представители национальной полиции расскажут все. Собственно сложился весь пазл этого происшествия", – заявил Монастырский.

Расследование

  • Нардеп Антон Поляков внезапно скончался в ночь на 8 октября. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – не смогла откачать даже скорая. В его крови обнаружили наркотические вещества.
  • Народный депутат из фракции "За будущее" Анна Скороход заявляет, что Антон стал жертвой убийства.
  • 18 ноября на заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова. Комиссию возглавила Скороход.
  • Полиция рассматривает несколько версий: хроническая болезнь, которая могла привести к смерти; отравление неизвестным веществом самостоятельно; отравление неизвестным веществом при влиянии иных лиц.