Поліція отримала доступ до мобільного телефону Полякова – пазл зійшовся

Антон Поляков помер у таксі. У його крові знайшли метадон / Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що слідчі органи практично закінчили розслідування смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це глава МВС України розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Доступ до мобільного

"Зараз закінчується проведення всіх необхідних експертиз. Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. І я думаю, найближчим часом представники національної поліції розкажуть все. Власне, склався весь пазл цієї події", – заявив Монастирський.

Розслідування